Москва
Профиль пользователя Royz

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О себе

Хороший человек)

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

Москва → прогуляться, перекусить

Добрый день Королевы,собираемся пойти в ресторан Айна встреча в 8 )

Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.