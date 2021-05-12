Москва
Профиль пользователя rostislavyur
О себе
Обожаю новые знакомства за счет из спонтанности и схожести в интересах. Поддержу любую тему и всегда раскрою себя с других ракурсов если ты этого захочешь🥶
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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