Москва
Профиль пользователя rostislavyur

фото пользователя rostislavyur
фото #2 пользователя rostislavyur
фото #3 пользователя rostislavyur

О себе

Обожаю новые знакомства за счет из спонтанности и схожести в интересах. Поддержу любую тему и всегда раскрою себя с других ракурсов если ты этого захочешь🥶

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудим тему симпатий и отвержений

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miilstarr
Москва → Другое

Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

маленькое фото пользователя Jein
Москва → Другое

Показать классные места гостье из Питера:)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.