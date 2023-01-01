⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Ross_P

фото пользователя Ross_P

О себе

Иногда в костюме и туфлях иногда в кедах, но есть и килт в гардеробе для интересных событий!
Баня, часто и как пармастер, «получить через отдать»
Турник вечером чтобы отдохнуть от напряжённого дня
Прорубь зимой чтобы согреться
Лыжи разные для адреналина
Проект автодома для кайфа от жизни
Стартап для самореализации
Чилл рейв для танцев сидя

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Smetalinka
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя NastyaJJ
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Jack

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам