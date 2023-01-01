О себе

Иногда в костюме и туфлях иногда в кедах, но есть и килт в гардеробе для интересных событий!

Баня, часто и как пармастер, «получить через отдать»

Турник вечером чтобы отдохнуть от напряжённого дня

Прорубь зимой чтобы согреться

Лыжи разные для адреналина

Проект автодома для кайфа от жизни

Стартап для самореализации

Чилл рейв для танцев сидя