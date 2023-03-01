Мне 28. Люблю гулять по красивым улицам Москвы😍. Получила степень магистра по биохимии, по специальности не работаю 🫡 Увлекаюсь астрономией🪐🔭, медицинской литературой 🩵. Хочу освоить фотографию и монтаж видео 📽️🎬

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

📚 Книги 🏫 Учеба

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → Другое Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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