Москва
Профиль пользователя Rose

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О себе

Мне 28. Люблю гулять по красивым улицам Москвы😍. Получила степень магистра по биохимии, по специальности не работаю 🫡
Увлекаюсь астрономией🪐🔭, медицинской литературой 🩵. Хочу освоить фотографию и монтаж видео 📽️🎬

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прекрасное знакомство

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)

маленькое фото пользователя kamilla25
Москва → Другое

Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)

маленькое фото пользователя Oksana22
Москва → Другое

Сходить в кино, прогуляться

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