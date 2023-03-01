Москва
Профиль пользователя Rose
О себе
Мне 28. Люблю гулять по красивым улицам Москвы😍. Получила степень магистра по биохимии, по специальности не работаю 🫡
Увлекаюсь астрономией🪐🔭, медицинской литературой . Хочу освоить фотографию и монтаж видео 📽️🎬
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Ищу подруг
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Ищу подругу, 27+
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)
Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)
Сходить в кино, прогуляться
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