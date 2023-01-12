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Москва
Профиль пользователя Ropshrap

фото пользователя Ropshrap

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Игра в настолки

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

сходить в бар/ клуб

Откликнулось 15 участников

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