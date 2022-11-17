Москва
Профиль пользователя Rony
О себе
Я очень люблю кино, но смотрю его только на Английском, занимаюсь спортом, обожаю пиратов карибского моря и Майкла Джексона, у меня все 🥹
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Давайте сходим в кальянную
Москва → прогуляться, перекусить
Девочки, хотим набрать девчонок и собраться на пикник
Москва → прогуляться, перекусить
Пойдем гулять и на выставку заглянем)
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)
Участие в других событиях
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
прогуляться по центру, поболтать
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
Москва → Другое
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Москва → Другое
Сгонять в клуб 😎
Москва → Другое
У меня выходные, какие у кого планы?
Москва → Другое
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
Москва → Другое
Создавать и или развлекаться
Москва → Другое
Пофоткаться и пофоткать)
Москва → Другое
Давайте выпьем кофе и пофотографируемся
Москва → Другое
Кто хочет погулять по ночной Москве
Москва → Другое
Найти близких по духу людей🧸
Москва → Другое
Позагорать в Dream Beach Club 🏝️
Москва → Другое
Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌
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