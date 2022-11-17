Москва
Профиль пользователя Rony

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О себе

Я очень люблю кино, но смотрю его только на Английском, занимаюсь спортом, обожаю пиратов карибского моря и Майкла Джексона, у меня все 🥹

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте сходим в кальянную

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, хотим набрать девчонок и собраться на пикник

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять и на выставку заглянем)

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя Katita
Москва → Другое

Сгонять в клуб 😎

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

У меня выходные, какие у кого планы?

маленькое фото пользователя Ksys
Москва → Другое

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать и или развлекаться

маленькое фото пользователя Slavannnn
Москва → Другое

Пофоткаться и пофоткать)

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Давайте выпьем кофе и пофотографируемся

маленькое фото пользователя Vladimir_16.08
Москва → Другое

Кто хочет погулять по ночной Москве

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Найти близких по духу людей🧸

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Позагорать в Dream Beach Club 🏝️

маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Москва → Другое

Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌

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