Я очень люблю кино, но смотрю его только на Английском, занимаюсь спортом, обожаю пиратов карибского моря и Майкла Джексона, у меня все 🥹

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

Москва → Другое Прогуляться на патриках, сходить на выставку, потусить в баре 🌞✌

Москва → Другое Кто хочет погулять по ночной Москве

Москва → Другое Создавать и или развлекаться

Москва → Другое У меня выходные, какие у кого планы?

Москва → Другое хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Москва → Другое Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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