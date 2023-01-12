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Москва
Москва
Профиль пользователя rommy
О себе
✌️ 32 года, как насчет той самой
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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