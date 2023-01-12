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Москва
Профиль пользователя rommy

фото пользователя rommy

О себе

✌️ 32 года, как насчет той самой

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

познакомиться, почему бы и нет

маленькое фото пользователя Dashulka
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

полбщаться с новыми дюдьми

маленькое фото пользователя KarinaKarolina
маленькое фото пользователя Angelina
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 394 участника

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулось 11 участников

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