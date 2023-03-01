Москва
Профиль пользователя romayak
О себе
🎤 Пою каверы от Queen до Цоя
📈 Привлёк 2 млн в свой стартап для движа
🎥 Снимаюсь в сериалах в эпизодах
► СНИМАЕМ ВИДОСЫ
Типа к/м, шоу, интервью, пранки, клипы и др. Хочешь тоже?
► ИЩУ КОМАНДУ
В проект для поиска событий и друзей нужны
- те, кому эта тема оч близка,
- активные люди, организаторы,
- помощь разобраться в имеющемся коде
► ПИШУ МУЗЛО и пою
Свои песни вывожу на новый уровень после 8 лет тишины. Хочешь вместе что-то?
Другие интересы: английский, гитара, танцы, йога, природа, массаж, айкидо, хоккей, csgo, трансёрфинг, зож в меру и пофигизм) необычные игры в хорошей компании :D
пс. мне 29 и можно гуглить Рома Маяк
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти новых друзей
Завести новые знакомства ✨
Пора выбираться на улицу! ☀️
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Слетать в путешествие
Погулять по измайловскому парку
Кино , прогулка 😌
Погулять на ВДНХ
Общение дружба
За любой движ
Сходить в Тебураси бар
Покататься на роликах по набережной на парке Культуры
Пофотаться в красивом месте, пообщаться. Воскресенье.
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