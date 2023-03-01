Москва
Профиль пользователя romayak

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О себе

🎤 Пою каверы от Queen до Цоя
📈 Привлёк 2 млн в свой стартап для движа
🎥 Снимаюсь в сериалах в эпизодах

► СНИМАЕМ ВИДОСЫ
Типа к/м, шоу, интервью, пранки, клипы и др. Хочешь тоже?

► ИЩУ КОМАНДУ
В проект для поиска событий и друзей нужны
- те, кому эта тема оч близка,
- активные люди, организаторы,
- помощь разобраться в имеющемся коде

► ПИШУ МУЗЛО и пою
Свои песни вывожу на новый уровень после 8 лет тишины. Хочешь вместе что-то?

Другие интересы: английский, гитара, танцы, йога, природа, массаж, айкидо, хоккей, csgo, трансёрфинг, зож в меру и пофигизм) необычные игры в хорошей компании :D

пс. мне 29 и можно гуглить Рома Маяк

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу развивающихся и создающих

Москва → другое

Создавать или тусить

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Слетать в путешествие

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по измайловскому парку

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Погулять на ВДНХ

маленькое фото пользователя 03Alina
Москва → Другое

Общение дружба

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Animaj
Москва → Другое

Сходить в Тебураси бар

маленькое фото пользователя Weirdestfly
Москва → Другое

Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

маленькое фото пользователя Velvet
Москва → Другое

Пофотаться в красивом месте, пообщаться. Воскресенье.

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