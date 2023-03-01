🎤 Пою каверы от Queen до Цоя 📈 Привлёк 2 млн в свой стартап для движа 🎥 Снимаюсь в сериалах в эпизодах ► СНИМАЕМ ВИДОСЫ Типа к/м, шоу, интервью, пранки, клипы и др. Хочешь тоже? ► ИЩУ КОМАНДУ В проект для поиска событий и друзей нужны - те, кому эта тема оч близка, - активные люди, организаторы, - помощь разобраться в имеющемся коде ► ПИШУ МУЗЛО и пою Свои песни вывожу на новый уровень после 8 лет тишины. Хочешь вместе что-то? Другие интересы: английский, гитара, танцы, йога, природа, массаж, айкидо, хоккей, csgo, трансёрфинг, зож в меру и пофигизм) необычные игры в хорошей компании :D пс. мне 29 и можно гуглить Рома Маяк

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

💰 Бизнес

Москва → Другое Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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