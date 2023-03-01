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Москва
Москва
Профиль пользователя Romanowskaya
О себе
люблю живое общение
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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