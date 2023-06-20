Москва
Профиль пользователя RomanAxe
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Шашлыки на Борисовских прудах
Москва → сходить на мероприятие
Мероприятие
Москва → прогуляться, перекусить
Шашлыки на Борисовских прудах
Москва → прогуляться, перекусить
Совместная тренировка в Тимирязевском лесу
Москва → прогуляться, перекусить
Атракционы Шоссе Энтузиастов
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в стриптиз клуб
Москва → прогуляться, перекусить
Поход в естествознание
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
Москва → Другое
Погулять в Парке Горького 😊
Москва → Другое
Пойдем потанцуем 🙂
Москва → Другое
Я хотела бы сходить на международный турнир по IFBB (фитнес бикини)
Москва → Другое
20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)
Москва → Другое
Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)
Москва → Другое
Иду на стен дап 20:00.Парк Культуры
Москва → Другое
Прогулка, разговор по душам
Москва → Другое
Покупаться в city beach club
Москва → Другое
а поехали в ашан объедаться мармеладками?
Москва → Другое
Прогуляться,перекусить
Москва → Другое
17 июня 🔥Лофт🔥с 22:00 до 6:00
Москва → Другое
Сходить интересный музей, покататься на велике. Шутки шутить
Москва → Другое
Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space
Москва → Другое
Встретиться прогуляться и сходить на прикольное шоу ☺️
Москва → Другое
Прогуляться, сделать друг другу фото
Москва → Другое
прогуляться в Царицано
Москва → Другое
Веломарафон 21.05
Москва → Другое
Хочу найти компанию на Вейк серф
Москва → Другое
Хочу прогуляться в парке и сходить в кино
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