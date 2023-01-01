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Москва
Всем привет! В 2023 году я получил красный диплом, закончив программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика». В данный момент я являюсь магистрантом по направлению «Наукоёмкие
Москва
Профиль пользователя Roman_Moscow
О себе
Всем привет! В 2023 году я получил красный диплом, закончив программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика». В данный момент я являюсь магистрантом по направлению «Наукоёмкие
технологии и экономика инноваций».
Владею английским языком на высоком уровне, увлекаюсь экономикой, шахматами, азиатской культурой, настольными играми, музыкой, занимаюсь спортом (армрестлинг, гиревой спорт, пауэрспорт, баскетбол и т.д.), люблю смотреть матчи по Dota 2.
Стараюсь всегда узнавать что-то новое, а также предпочитаю проводить свободное время в необычных местах.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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