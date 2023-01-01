О себе

Всем привет! В 2023 году я получил красный диплом, закончив программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика». В данный момент я являюсь магистрантом по направлению «Наукоёмкие

технологии и экономика инноваций».



Владею английским языком на высоком уровне, увлекаюсь экономикой, шахматами, азиатской культурой, настольными играми, музыкой, занимаюсь спортом (армрестлинг, гиревой спорт, пауэрспорт, баскетбол и т.д.), люблю смотреть матчи по Dota 2.



Стараюсь всегда узнавать что-то новое, а также предпочитаю проводить свободное время в необычных местах.