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Москва
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О себе

Всем привет! В 2023 году я получил красный диплом, закончив программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика». В данный момент я являюсь магистрантом по направлению «Наукоёмкие
технологии и экономика инноваций».

Владею английским языком на высоком уровне, увлекаюсь экономикой, шахматами, азиатской культурой, настольными играми, музыкой, занимаюсь спортом (армрестлинг, гиревой спорт, пауэрспорт, баскетбол и т.д.), люблю смотреть матчи по Dota 2.

Стараюсь всегда узнавать что-то новое, а также предпочитаю проводить свободное время в необычных местах.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Хочу узнать что-то новое, а также побывать в необычном месте)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 360 участников

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