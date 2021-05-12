После окончания школы в Беларуси, уехал в Европу и там прожил 15 лет. Решил, что стоит ещё узнать Россию, и переехал в Москву.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 📺 Политика 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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