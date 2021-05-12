Москва
Профиль пользователя Roman_II

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О себе

После окончания школы в Беларуси, уехал в Европу и там прожил 15 лет. Решил, что стоит ещё узнать Россию, и переехал в Москву.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 📺 Политика 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу знакомства, новых друзей после переезда

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻

маленькое фото пользователя Tim8
Москва → Другое

Впишусь в Квиз !!!

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