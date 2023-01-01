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Москва
Москва
Профиль пользователя Roman_Gromov
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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