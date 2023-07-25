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Москва
Профиль пользователя roman_badusov

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О себе

Фоткаю, снимаю видео, прыгаю трюки, пару раз варил пиво. Коллекционирую советскую электронику.
Люблю рэп и всякое уличное.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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