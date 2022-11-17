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Москва
Москва
Профиль пользователя Roman93
О себе
В этом мире три пути: спорт, природа и айти
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🎭 Театр
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