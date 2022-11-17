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Москва
Профиль пользователя Roman93

фото пользователя Roman93

О себе

В этом мире три пути: спорт, природа и айти

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Сходить на Эйнштейн пати, вайнера 9. 7 сентября в 19:00

маленькое фото пользователя AnyaEkb29
маленькое фото пользователя Katrin211
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Есть кто с Оболенска?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя deffirry

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаем к нам в компанию 🤗 Добавляйся в наш чат 🥰

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Wladislowa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулки

Откликнулись 4 участника

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