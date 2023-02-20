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Москва
Профиль пользователя Roman5379

фото пользователя Roman5379

О себе

Слушаю музыку,что-то почитать интересное для себя, посмотреть комиков, посмотреть ютуб,поездить на велосипеде, посмотреть футбол, посетить музей,настольные игры

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Просто прогуляться, выслушать человека,но сам по себе не особо разговорчив

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 479 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 97 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаем в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя a.Sea

Москва → прогуляться, перекусить

встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Sergei5

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем сегодня или завтра

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя AnnaII

Москва → собрать компанию

Ищу новую компанию)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить вечером в бар )

Откликнулись 3 участника

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