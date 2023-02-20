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Москва
Москва
Профиль пользователя Roman5379
О себе
Слушаю музыку,что-то почитать интересное для себя, посмотреть комиков, посмотреть ютуб,поездить на велосипеде, посмотреть футбол, посетить музей,настольные игры
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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