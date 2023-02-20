Москва

Профиль пользователя Roman5379

О себе Слушаю музыку,что-то почитать интересное для себя, посмотреть комиков, посмотреть ютуб,поездить на велосипеде, посмотреть футбол, посетить музей,настольные игры

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