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Москва
Москва
Профиль пользователя Roman34
О себе
ИГРАЮ В КВИЗ, ЧИТАЮ КНИГИ, СМОТРЮ ФИЛЬМЫ, ЛЮБЛЮ НАСТОЛКИ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ СТАРАЮСЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И ПОЛУЧАТЬ НОВЫЙ ОПЫТ
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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