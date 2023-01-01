⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Roman34

фото пользователя Roman34

О себе

ИГРАЮ В КВИЗ, ЧИТАЮ КНИГИ, СМОТРЮ ФИЛЬМЫ, ЛЮБЛЮ НАСТОЛКИ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ СТАРАЮСЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И ПОЛУЧАТЬ НОВЫЙ ОПЫТ

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Шахматы онлайн.

маленькое фото пользователя Sinhrofazatron
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 238 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Delfegor

Москва → прогуляться, перекусить

Ээ, если я правильно понял 😅

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Alinamrk

Москва → пообщаться

Ищу активных друзей, чтобы ходить на концерты и квизы

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя torya

Москва → собрать компанию

Неспортивная мафия

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Roman_II
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам