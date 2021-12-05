Москва
Профиль пользователя Roma_Mus
О себе
Очень люблю автомобили, на данный период езжу на Форд мустанг. Люблю прокатиться на роликах по вечерам по набережной ( катаюсь около 15 лет) зимой сноуборд.
Много работаю и времени в будни практически нет. Работаю персональным помощником руководителя.
В выходные предпочитаю посещать автовыставки, кино, кафе и не побрезгаю прошвырнуться по ночной Москве по барам и клубам.
Рост 183 вес 105 😉
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
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