Очень люблю автомобили, на данный период езжу на Форд мустанг. Люблю прокатиться на роликах по вечерам по набережной ( катаюсь около 15 лет) зимой сноуборд. Много работаю и времени в будни практически нет. Работаю персональным помощником руководителя. В выходные предпочитаю посещать автовыставки, кино, кафе и не побрезгаю прошвырнуться по ночной Москве по барам и клубам. Рост 183 вес 105 😉

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Москва → прогуляться, перекусить Прокатиться по Москве на машине, с остановками для кофе-брейка

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