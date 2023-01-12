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Москва
Профиль пользователя Roksi

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О себе

Люблю спорт , прогулки , общение и Санкт-Петербург

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться найти новые знакомства , только девушки

маленькое фото пользователя AUR0RA
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dante_s

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 16 участников

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