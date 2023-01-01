Москва

Профиль пользователя Rogue

О себе В данный момент несу службу в армии

Осталось 16ддд

В будущем расчитываю на получение высшего образования и начать создавать своё производство по металлу )

Был в сети на прошлой неделе

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