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Москва
В данный момент несу службу в армии
Москва
Профиль пользователя Rogue
О себе
В данный момент несу службу в армии
Осталось 16ддд
В будущем расчитываю на получение высшего образования и начать создавать своё производство по металлу )
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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