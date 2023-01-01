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Москва
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О себе

В данный момент несу службу в армии
Осталось 16ддд
В будущем расчитываю на получение высшего образования и начать создавать своё производство по металлу )

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия
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