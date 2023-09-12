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Москва
Профиль пользователя RitaBarbashina

фото пользователя RitaBarbashina

О себе

Всем привет!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Совместный отдых

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Miss007

Москва → прогуляться, перекусить

ищу новых знакомых,друзей ,чтобы круто проводить время

Откликнулось 9 участников

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