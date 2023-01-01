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Москва
Профиль пользователя rita24

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О себе

Скилл заводить друзей после универа канул в лету) люблю читать, рисовать, кататься на велосипеде, люблю бадминтон, наверное плохо играю, но это не мешает его любить)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

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🪐 Астрология / таро
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