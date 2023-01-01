Москва

Профиль пользователя rita24

О себе Скилл заводить друзей после универа канул в лету) люблю читать, рисовать, кататься на велосипеде, люблю бадминтон, наверное плохо играю, но это не мешает его любить)

Была в сети на этой неделе

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