⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя rita24
О себе
Скилл заводить друзей после универа канул в лету) люблю читать, рисовать, кататься на велосипеде, люблю бадминтон, наверное плохо играю, но это не мешает его любить)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам