Москва
Профиль пользователя Rissaan

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О себе

Бегаю, катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на сноуборде

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Душевную компанию ищу!

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

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Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя Lika777
Москва → Другое

Сходить в эту субботу в клуб

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