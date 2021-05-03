Привет) Рада с тобой познакомиться 🌞 Я здесь для поиска подруги/друга, с которым смогу быть собой Люблю отдых (даже очень), аниме, книги (жанр психология и скучно и интересно одновременно) Ищу в людях чувство юмора, умение поддержать разговор и спонтанность

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💨 Кальян 💃 Потанцевать

🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

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