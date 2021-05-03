Москва
Профиль пользователя Rise
О себе
Привет)
Рада с тобой познакомиться 🌞
Я здесь для поиска подруги/друга, с которым смогу быть собой
Люблю отдых (даже очень), аниме, книги (жанр психология и скучно и интересно одновременно)
Ищу в людях чувство юмора, умение поддержать разговор и спонтанность
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Найти неадекватных подруг с весельцой
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Ищу подруг) 💅🏻
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
буду рада каждому твоему сообщению🤍
Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм
Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми
Прокачка коммуникативных навыков)
Ищу подруг❤️
Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга
Кпоп,дорамы,аниме❤️🔥
Ищу вокалиста(-тку) попеть на улице или гитариста просто поиграть
Обсуждение игр и аниме
Ищу подружку, с которой можно много болтать обо всем
Кто любит Дорамы про зомби?)
Ищу подругу
Присоединяйся к нам❤️
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