Москва
Профиль пользователя Rise

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О себе

Привет)
Рада с тобой познакомиться 🌞
Я здесь для поиска подруги/друга, с которым смогу быть собой
Люблю отдых (даже очень), аниме, книги (жанр психология и скучно и интересно одновременно)
Ищу в людях чувство юмора, умение поддержать разговор и спонтанность

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💨 Кальян 💃 Потанцевать

Не нравится:

🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы

маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

маленькое фото пользователя perchiknastya
Пермь → Другое

буду рада каждому твоему сообщению🤍

маленькое фото пользователя Blin_blinsky
Москва → Другое

Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

маленькое фото пользователя Vera02love04
Москва → Другое

Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми

маленькое фото пользователя Solarsystem
Ростов-на-Дону → Другое

Прокачка коммуникативных навыков)

маленькое фото пользователя ksenia777
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг❤️

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга 🩵

маленькое фото пользователя kpark
Москва → Другое

Кпоп,дорамы,аниме❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Mak_s
Москва → Другое

Ищу вокалиста(-тку) попеть на улице или гитариста просто поиграть

маленькое фото пользователя LazyCake99
Москва → Другое

Обсуждение игр и аниме

маленькое фото пользователя riass
Москва → Другое

Ищу подружку, с которой можно много болтать обо всем

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Кто любит Дорамы про зомби?)

маленькое фото пользователя Max10
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам❤️

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