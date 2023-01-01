О себе

Простая девушка 23 лет с простыми интересами: *смотрю по вечерам аниме/дорамы/сериалы

*в расслабленые выходные могу сходить на стендап

*люблю не только пиво, дома делаю коктейли, но в одиночестве не пью

*готовлю вкусную пиццу, блюда корейской кухни, сама делаю кимчи

*в рабстве у рыжего наглого кота по кличке Марс

*живем с котом вдвоем, любим гостей

*музыку предпочитаю разную, как к-поп, так и тяжелый рок, руский панк рок и попса туда же