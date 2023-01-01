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Москва
Профиль пользователя ririmori

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О себе

Простая девушка 23 лет с простыми интересами: *смотрю по вечерам аниме/дорамы/сериалы
*в расслабленые выходные могу сходить на стендап
*люблю не только пиво, дома делаю коктейли, но в одиночестве не пью
*готовлю вкусную пиццу, блюда корейской кухни, сама делаю кимчи
*в рабстве у рыжего наглого кота по кличке Марс
*живем с котом вдвоем, любим гостей
*музыку предпочитаю разную, как к-поп, так и тяжелый рок, руский панк рок и попса туда же

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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