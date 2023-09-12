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Москва
Профиль пользователя Rion71

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О себе

Художник, дизайнер, модель.
Провинциалка, переехавшая в Москву. Отучилась на графического дизайнера и сейчас занимаюсь любимым делом на фрилансе... В общем бедный, но счастливый художник. Нравится экстримальный отдых, но в большинстве своём провожу вечера за пивной кружкой горячего чая и летсплеями.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходной 2.0. Балаган. Совместный отдых.

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя KatarinaEsova

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 20 участников

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