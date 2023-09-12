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Москва
Художник, дизайнер, модель.
Москва
Профиль пользователя Rion71
О себе
Художник, дизайнер, модель.
Провинциалка, переехавшая в Москву. Отучилась на графического дизайнера и сейчас занимаюсь любимым делом на фрилансе... В общем бедный, но счастливый художник. Нравится экстримальный отдых, но в большинстве своём провожу вечера за пивной кружкой горячего чая и летсплеями.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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