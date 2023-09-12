О себе

Художник, дизайнер, модель.

Провинциалка, переехавшая в Москву. Отучилась на графического дизайнера и сейчас занимаюсь любимым делом на фрилансе... В общем бедный, но счастливый художник. Нравится экстримальный отдых, но в большинстве своём провожу вечера за пивной кружкой горячего чая и летсплеями.