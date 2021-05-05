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Москва
Профиль пользователя RinkaDi

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О себе

Меломанка которая очень любит аниме и дорамы. Не особо активная в жизни, но никогда не откажусь поиграть в настольные игры или видеоигры. Что там рисую в попытках улучшить свой скилл, что-то пишу. 1001 история которая начата, но не закончена.
Люблю книги в жанре фэнтези и фантастики, иногда читаю ужасы и романы.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться
Может поговорим?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
маленькое фото пользователя PatrickBatman
Москва → Другое
Ищу новых знакомств и друзей 🤪
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