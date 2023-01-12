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Москва
Профиль пользователя Rinat1980

фото пользователя Rinat1980

О себе

Люблю природу прогулки.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться а дальше видно будет.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя a.Sea

Москва → прогуляться, перекусить

встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

Откликнулось 14 участников

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