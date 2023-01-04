Москва
Профиль пользователя Rina464

фото пользователя Rina464
фото #2 пользователя Rina464

О себе

Вредная до чертиков 😈 есть маленький ребёнок, много времени провожу за рулем, а с

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Хотелось бы пообщаться с интересными людьми)

Москва → пообщаться

Грустно 😞 и одиноко

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Moscow
Москва → Другое

Скучно.. может поболтаем?)

маленькое фото пользователя xor85
Зеленоград → Другое

Просто поболтать. Отвлечься от текущих неурядиц

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