Москва
Профиль пользователя Rina34

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О себе

Ищу друзей для общения 🤗

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться ,сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя Ganya
Москва → Другое

Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя annfedulova
Москва → Другое

Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)

маленькое фото пользователя Keksik6776
Москва → Другое

Молодые мамы, вы где??

маленькое фото пользователя Neychel
Ногинск → Другое

Совместное активное времяпровождение.

маленькое фото пользователя Locer
Москва → Другое

Покататься , провести хорошо время с девушкой

маленькое фото пользователя Nikita511
Москва → Другое

Люблю болтать

маленькое фото пользователя mertkaya97
Москва → Другое

Пойдём на салют!

маленькое фото пользователя Emanuel
Нижний Новгород → Другое

Просто пообщаться, найти подругу

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