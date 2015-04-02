Москва
Профиль пользователя Rina34
О себе
Ищу друзей для общения 🤗
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Москва → Другое
Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)
Москва → Другое
Молодые мамы, вы где??
Ногинск → Другое
Совместное активное времяпровождение.
Москва → Другое
Покататься , провести хорошо время с девушкой
Москва → Другое
Люблю болтать
Москва → Другое
Пойдём на салют!
Нижний Новгород → Другое
Просто пообщаться, найти подругу
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