Москва
Профиль пользователя rimari

фото пользователя rimari

О себе

я Мари, ищу единомышленников для путешествий 🙃🤍

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

найди единомышленников для путешествий 🤍😌

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sakunikki
Москва → Другое

Я учусь делать расклады МАК карт, хочу попрактиковаться))

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