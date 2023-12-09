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Москва
Меня зовут Ярослав, можно просто Яр) Увлекаюсь настолками и немного скрапбукингом. Могу слушать музыку часами. В целом меломан, но чаще люблю слушать электронику или рок и большинство его поджанров. Люблю и в игры на компе поиграть, но все же в меньшей степени, чем настолки. Люблю делать атмосферные фоточки. Иногда даже выкладываю их в пинтерест или делаю из них видос и выкладываю в тикток.
Москва
Профиль пользователя Rikk
О себе
Меня зовут Ярослав, можно просто Яр) Увлекаюсь настолками и немного скрапбукингом. Могу слушать музыку часами. В целом меломан, но чаще люблю слушать электронику или рок и большинство его поджанров. Люблю и в игры на компе поиграть, но все же в меньшей степени, чем настолки. Люблю делать атмосферные фоточки. Иногда даже выкладываю их в пинтерест или делаю из них видос и выкладываю в тикток.
Очень люблю гулять по атмосферным местам.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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