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Москва
Профиль пользователя Rikk

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О себе

Меня зовут Ярослав, можно просто Яр) Увлекаюсь настолками и немного скрапбукингом. Могу слушать музыку часами. В целом меломан, но чаще люблю слушать электронику или рок и большинство его поджанров. Люблю и в игры на компе поиграть, но все же в меньшей степени, чем настолки. Люблю делать атмосферные фоточки. Иногда даже выкладываю их в пинтерест или делаю из них видос и выкладываю в тикток.
Очень люблю гулять по атмосферным местам.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

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Москва → пообщаться

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