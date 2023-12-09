О себе

Меня зовут Ярослав, можно просто Яр) Увлекаюсь настолками и немного скрапбукингом. Могу слушать музыку часами. В целом меломан, но чаще люблю слушать электронику или рок и большинство его поджанров. Люблю и в игры на компе поиграть, но все же в меньшей степени, чем настолки. Люблю делать атмосферные фоточки. Иногда даже выкладываю их в пинтерест или делаю из них видос и выкладываю в тикток.

Очень люблю гулять по атмосферным местам.