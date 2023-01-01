О себе

Катаюсь на сноуборде зимой, летом на роликах🙃 люблю выставки, театры и культурный отдых, но при всем этом хожу в клубы и в бары…

Работаю маркетологом, арт-директор бизнес клуба в Москве. Путешествию и изучаю языки. Живу на три города✌🏻



Хочется найти компанию подруг, чтобы вместе тусить, поддерживать, путешествовать и общаться