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Москва
Катаюсь на сноуборде зимой, летом на роликах🙃 люблю выставки, театры и культурный отдых, но при всем этом хожу в клубы и в бары…
Москва
Профиль пользователя rikaminsinho
О себе
Катаюсь на сноуборде зимой, летом на роликах🙃 люблю выставки, театры и культурный отдых, но при всем этом хожу в клубы и в бары…
Работаю маркетологом, арт-директор бизнес клуба в Москве. Путешествию и изучаю языки. Живу на три города✌🏻
Хочется найти компанию подруг, чтобы вместе тусить, поддерживать, путешествовать и общаться
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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