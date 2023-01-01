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Москва
Профиль пользователя rikaminsinho

фото пользователя rikaminsinho

О себе

Катаюсь на сноуборде зимой, летом на роликах🙃 люблю выставки, театры и культурный отдых, но при всем этом хожу в клубы и в бары…
Работаю маркетологом, арт-директор бизнес клуба в Москве. Путешествию и изучаю языки. Живу на три города✌🏻

Хочется найти компанию подруг, чтобы вместе тусить, поддерживать, путешествовать и общаться

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Девочки, давайте создадим компанию girls✌🏻

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

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Откликнулось 11 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 150 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулся 51 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 14 участников

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Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 11 участников

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🎃 ЗАГАДОЧНАЯ НОЧЬ ХЕЛЛОУИН 🎃

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