Москва
Профиль пользователя Rika

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О себе

Ищю друзей и подруг близких по образу жизни и мировозрению, с которыми просто приятно, комфортно и весело проводить время.
Я взрослая, хотя и выгляжу очень-очень молодо, но мне сильно за 30, мудрая, замужем, дочь-подросток 13 лет.
Супруг в отличии от шилопопой меня спокойный и не фанат шумных компаний.

В идеале дружить семьями и вместе отмечать праздники, ходить в походы, ездить на рыбалку, просто гулять.
МЦД Долгопрудная.
Если соседи- вообще отлично!)

Будет классно если у вас тоже дети подросткового возраста и наши чада тоже подгружаться! Дочка очень задорная творческая личность, но ей обычно интереснее с людьми старше ее по возрасту.

Я весёлая, и очень саркастичная натура.
Пишу стихи и иногда песни.
Со мной не бывает скучно и всегда интересно.
Люблю рыбалку, походы с палатками, посиделки с гитарой на кухне, ходить в гости, квесты, мистику и фантастику. Нравятся вечеринки и с удовольствием иногда посещаю ночные клубы.
Но муж такие шумные компании не любит, по этому буду рада приятной адекватной компании, чтобы он был спокоен, что я там не одна.

Практически не пью, не выношу пьяные компании и людей, которые считают что рыбалка или День Рождения без алкоголя не может быть веселым мероприятием.

Мечтаю переехать жить в Питер.
Не люблю людей которые разговаривают матом или используют мат для связки слов, пафос. Не выношу слова «нищеброды», даже если человек употребляет его по отношению к самому себе, даже в шутку.

А ещё я люблю флирт, и в этом я вся.
Но не надо путать игры на грани фола с готовностью на домогательства-за такие попытки могу не задумываясь заехать по физиономии, и если верить моему тренеру- будет прям реально больно!…

А ещё я сейчас в активном поиске работы. Опыт огромный. Государственные торги и сфера делопроизводства.

А, про спорт: три раза в неделю я в зале в ТРЦ РИО на Дмитровке. Если кому интересно- присоединяйтесь, у нас там весело. Особенно в сауне вечером!))

Профиль обновлён 30 января 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Москва → путешествия

Новогодние из Москвы в Нижний Новгород с ребенком 12-16 лет.

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг)

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Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

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Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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я хочу общения

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Может пофоткаем друг друга ???

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Давай просто сходим куда-нибудь

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Погулять по городу, пообщаться

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Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

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Покататься на машине вечером ночной Питер

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Ищу подруг СВАО/ САО

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