О себе

Ищю друзей и подруг близких по образу жизни и мировозрению, с которыми просто приятно, комфортно и весело проводить время.

Я взрослая, хотя и выгляжу очень-очень молодо, но мне сильно за 30, мудрая, замужем, дочь-подросток 13 лет.

Супруг в отличии от шилопопой меня спокойный и не фанат шумных компаний.



В идеале дружить семьями и вместе отмечать праздники, ходить в походы, ездить на рыбалку, просто гулять.

МЦД Долгопрудная.

Если соседи- вообще отлично!)



Будет классно если у вас тоже дети подросткового возраста и наши чада тоже подгружаться! Дочка очень задорная творческая личность, но ей обычно интереснее с людьми старше ее по возрасту.



Я весёлая, и очень саркастичная натура.

Пишу стихи и иногда песни.

Со мной не бывает скучно и всегда интересно.

Люблю рыбалку, походы с палатками, посиделки с гитарой на кухне, ходить в гости, квесты, мистику и фантастику. Нравятся вечеринки и с удовольствием иногда посещаю ночные клубы.

Но муж такие шумные компании не любит, по этому буду рада приятной адекватной компании, чтобы он был спокоен, что я там не одна.



Практически не пью, не выношу пьяные компании и людей, которые считают что рыбалка или День Рождения без алкоголя не может быть веселым мероприятием.



Мечтаю переехать жить в Питер.

Не люблю людей которые разговаривают матом или используют мат для связки слов, пафос. Не выношу слова «нищеброды», даже если человек употребляет его по отношению к самому себе, даже в шутку.



А ещё я люблю флирт, и в этом я вся.

Но не надо путать игры на грани фола с готовностью на домогательства-за такие попытки могу не задумываясь заехать по физиономии, и если верить моему тренеру- будет прям реально больно!…



А ещё я сейчас в активном поиске работы. Опыт огромный. Государственные торги и сфера делопроизводства.



А, про спорт: три раза в неделю я в зале в ТРЦ РИО на Дмитровке. Если кому интересно- присоединяйтесь, у нас там весело. Особенно в сауне вечером!))