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Москва
Профиль пользователя Ricky_King

фото пользователя Ricky_King

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Как насчет обсудить музыку, искусство или смысл жизни?

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Откликнулся 1 участник
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