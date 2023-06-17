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Москва
Профиль пользователя Ricky

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Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → активный отдых

Сходить на квест: "и гаснет свет"

маленькое фото пользователя AndrewShark
маленькое фото пользователя Sekor
маленькое фото пользователя Tina_Blok
Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Го квест. До 4 человек

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → сходить на мероприятие

Найти близких по духу людей

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, зайти в какое нибудь интересное место, кафешку, пообщаться,

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alinblin

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб anima

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя vikusssss_ss

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на бесплатную выставку в AZ ART

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя AndrewShark

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в филармонию на скрипку.

Откликнулось 5 участников

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