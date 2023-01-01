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Москва
Профиль пользователя RichiGreen

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Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь

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🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → собрать компанию

Приглашаю к нам в компанию «Просто Яркие» для совместного разнообразного досуга.

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Откликнулось 10 участников

Москва → собрать компанию

Ищу любителей поиграть в мафию.

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Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Новые знакомства и совместный досуг на разные темы

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