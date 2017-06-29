Москва
Профиль пользователя riass
О себе
Мама двоих деток
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
Калининград → Другое
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Красногорск → Другое
Ищу подружкку 🐱
Москва → Другое
Сыграем????
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