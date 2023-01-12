Москва
Профиль пользователя Ria_Osmann
О себе
Доброго дня, я - Лера. По образованию журналист, по призванию гедонист.
Люблю уютные и камерные места в Москве: усадьбы, дворики, сады, кинотеатры, библиотеки и рестораны.
Увлечена историей моды (личности, эпохи, стиль), анимацией, чтением полезных и интересных книг (Моруа, Хаксли, Гессе и т.д.), из музыки предпочитаю инди и джаз (Time Impala, Grimes, Нина Симон).
Открыта новому опыту, творчеству и созиданию. Рада была бы встретить тут подругу/друга, верю, что это возможно в любом возрасте!
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.