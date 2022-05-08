Занимаюсь вокалом. Люблю поп музыку, в основном зарубежную: Кристина Агилера, Бейонсе, Рита Ора и т. д. Могу и электронную музыку послушать, поп рок, но все равно все что ближе к поп направлению. Интересуюсь психологией. Смотрю Ютуб (Даня Кашин, ИБ, Анастасия Истинова). Это все кого вспомнила. 😅 Последнее время смотрю корейские дорамы. Хотела бы посмотреть какие-нибудь хорошие фильмы. Было бы круто, если бы посоветовали что-то. Смотрела мало, не разбираюсь. Мало гуляю, поэтому ищу компанию для посещения интересных мест, кафе, музеев и общения, конечно. Потом возможно даже съездить в путешествие.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

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