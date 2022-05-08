Москва
Профиль пользователя Ria_ma
О себе
Занимаюсь вокалом. Люблю поп музыку, в основном зарубежную: Кристина Агилера, Бейонсе, Рита Ора и т. д. Могу и электронную музыку послушать, поп рок, но все равно все что ближе к поп направлению.
Интересуюсь психологией. Смотрю Ютуб (Даня Кашин, ИБ, Анастасия Истинова). Это все кого вспомнила. 😅
Последнее время смотрю корейские дорамы.
Хотела бы посмотреть какие-нибудь хорошие фильмы. Было бы круто, если бы посоветовали что-то. Смотрела мало, не разбираюсь.
Мало гуляю, поэтому ищу компанию для посещения интересных мест, кафе, музеев и общения, конечно.
Потом возможно даже съездить в путешествие.
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
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