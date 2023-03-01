Москва
Профиль пользователя rforramona
О себе
Люблю йогу, смеяться, гонять на фестивали и концерты ✨
Легкая на подъём и открытая.
Волонтёрю, интересуюсь психологией и учусь кататься на лонгборде
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Какую породу кошки посоветуете завести?
Москва → Другое
Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать
Москва → Другое
Вместе кататься на велосипедах
Москва → Другое
Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы
Москва → Другое
Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!
Москва → Другое
можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀
Москва → Другое
Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра
Москва → Другое
Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)
Москва → Другое
Привлекательная вывеска
Москва → Другое
Ищу друзей и подруг! Общаться, гулять, весело проводить время
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.