Москва
Профиль пользователя rforramona

фото пользователя rforramona

О себе

Люблю йогу, смеяться, гонять на фестивали и концерты ✨
Легкая на подъём и открытая.

Волонтёрю, интересуюсь психологией и учусь кататься на лонгборде

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на ВДНХ ☀️

Москва → прогуляться, перекусить

Строгино - пляж, сапы, кататься на катере/ яхте

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг ✨

Москва → прогуляться, перекусить

Классных, интересных людей для всего! ☀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

маленькое фото пользователя Mans_Freedom
Москва → Другое

Вместе кататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы

маленькое фото пользователя Liquor_ice
Москва → Другое

Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!

маленькое фото пользователя kriss_roual
Москва → Другое

можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое

Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)

маленькое фото пользователя Tenebrises
Москва → Другое

Привлекательная вывеска

маленькое фото пользователя Sergey.Ul
Москва → Другое

Ищу друзей и подруг! Общаться, гулять, весело проводить время

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.