Люблю йогу, смеяться, гонять на фестивали и концерты ✨ Легкая на подъём и открытая. Волонтёрю, интересуюсь психологией и учусь кататься на лонгборде

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор

Москва → Другое Ищу друзей и подруг! Общаться, гулять, весело проводить время

Москва → Другое Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)

Москва → Другое Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра

Москва → Другое можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

Москва → Другое Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы

Москва → Другое Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.