⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
И там и сям :)
Москва
Профиль пользователя Rezinda
О себе
И там и сям :)
Люблю животных, природу, немного конный спорт
Музыкальный БОМЖ (без определенного музыкального жанра)
Могу поржать, могу побрюзжать
С удовольствием пообщаюсь :)
Всем мир 💚
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам