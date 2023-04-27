⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Rezinda

фото пользователя Rezinda

О себе

И там и сям :)
Люблю животных, природу, немного конный спорт
Музыкальный БОМЖ (без определенного музыкального жанра)
Могу поржать, могу побрюзжать
С удовольствием пообщаюсь :)
Всем мир 💚

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏢 Работа🎭 Театр🍿 Сходить в кино💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 236 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 97 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 44 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Alena_z1

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам