Увлечения: кино (стараюсь посещать кинотеатры, люблю старые фильмы и слежу за новинками), психология, история, книги, путешествия, online, board games, стараюсь дружить со спортом (фитнес, велосипед), также есть электросамокат и буду рад покататься по Москве. Люблю посещать выставки, искать вкусные места по городу, стараюсь искать баланс между хобби, работой и развитием. Доброжелателен и толерантен к нестандартным людям, хорошо отношусь к феминизму.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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