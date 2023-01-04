Москва
Профиль пользователя Reynalin
О себе
Увлечения: кино (стараюсь посещать кинотеатры, люблю старые фильмы и слежу за новинками), психология, история, книги, путешествия, online, board games, стараюсь дружить со спортом (фитнес, велосипед), также есть электросамокат и буду рад покататься по Москве.
Люблю посещать выставки, искать вкусные места по городу, стараюсь искать баланс между хобби, работой и развитием.
Доброжелателен и толерантен к нестандартным людям, хорошо отношусь к феминизму.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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