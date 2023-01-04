Москва
Профиль пользователя Renat_500

фото пользователя Renat_500

О себе

Добряк по жизни
Ищу себе подругу 🐥

Профиль обновлён 5 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

Не нравится:

💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → другое

Прогуляться в Борисовском парке😇

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя djfhdk
Челябинск → Другое

Го общаться?

маленькое фото пользователя DiDi
Москва → Другое

Давай обсудим мечты?😌

маленькое фото пользователя Jane0590
Москва → Другое

Я хочу прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Mary280
Тында → Другое

Хочу пообщаться, чтобы весело провести время✌🏻😁

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя Nadezhda256
Москва → Другое

Ищу друзей

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