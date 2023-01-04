Москва
Профиль пользователя Renat_500
О себе
Добряк по жизни
Ищу себе подругу 🐥
Профиль обновлён 5 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа
Не нравится:
💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Челябинск → Другое
Го общаться?
Москва → Другое
Давай обсудим мечты?😌
Москва → Другое
Я хочу прогуляться в парке
Тында → Другое
Хочу пообщаться, чтобы весело провести время✌🏻😁
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Ищу друзей
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