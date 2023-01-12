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Москва
Москва
Профиль пользователя Renat2108
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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