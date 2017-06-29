Москва
Профиль пользователя Ren00
О себе
Размышляю на разные темы
Пью кофе
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Пошли в кино
Москва → Другое
В кальянную) посидеть поболтать)))
Москва → Другое
Хочу в кофейню
Москва → Другое
Люблю по кушать
Москва → Другое
поиграть сквош
Москва → Другое
Хочу собрать компанию друзей
Москва → Другое
Пляжный волейбол
Москва → Другое
Активный отдых в выходные
Москва → Другое
Каток у МГУ
Москва → Другое
Составишь компанию в кинотеатр?
Москва → Другое
Что то интересное
Москва → Другое
Поболтаем?
Москва → Другое
С кем можно провести время ?
Москва → Другое
Сходить в церковь
Москва → Другое
Накупиться всякого вкусненького и посмотреть фильм
Москва → Другое
Ночная атмосфера!)
Москва → Другое
Футбол, баскетбол, лыжи и тд.
Москва → Другое
Собрать компанию
Москва → Другое
Москва кузьминки
Москва → Другое
Поближе узнать друг друга
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