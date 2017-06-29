Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → Другое С кем можно провести время ?

Москва → Другое Что то интересное

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.