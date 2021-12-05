Москва
Профиль пользователя Remaris

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О себе

Доброго времени суток!
На следующей неделе одна прилетаю в Москву. Хотелось бы с кем-нибудь разделить эту поездку, чтобы прогуляться по городу, возможно, посетить театры, музеи, выставки, стендапы, бары и тп 😅
Будь ты хоть местный житель или такой же турист, как и я)
Мне 22 года

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

Участие в других событиях

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Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

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Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

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