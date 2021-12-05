Москва
Профиль пользователя Remaris
О себе
Доброго времени суток!
На следующей неделе одна прилетаю в Москву. Хотелось бы с кем-нибудь разделить эту поездку, чтобы прогуляться по городу, возможно, посетить театры, музеи, выставки, стендапы, бары и тп 😅
Будь ты хоть местный житель или такой же турист, как и я)
Мне 22 года
Профиль обновлён 31 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Познакомиться с классными людьми :)
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Пикник в парке
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