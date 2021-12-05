Доброго времени суток! На следующей неделе одна прилетаю в Москву. Хотелось бы с кем-нибудь разделить эту поездку, чтобы прогуляться по городу, возможно, посетить театры, музеи, выставки, стендапы, бары и тп 😅 Будь ты хоть местный житель или такой же турист, как и я) Мне 22 года

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться

🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Москва → Другое Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

Москва → Другое Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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