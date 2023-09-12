О себе

Здравствуй, моя будущая подруга! (Во всяком случае, я надеюсь тебя здесь найти 🥹)

Меня зовут Екатерина, мне 24 года, я из Москвы, родилась и по сей день живу здесь.

В силу определенных обстоятельств, я, к сожалению, потеряла всех друзей и подруг, которые у меня были с подросткового возраста, случилось это пару лет назад (если интересно, подробнее расскажу в личку, а если нет- начнем все с чистого листа). Надеюсь, что здесь у меня получится обрести новых знакомых и подруг.☺️