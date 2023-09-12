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Москва
Здравствуй, моя будущая подруга! (Во всяком случае, я надеюсь тебя здесь найти 🥹)
Москва
Профиль пользователя ReLaXinKa
О себе
Здравствуй, моя будущая подруга! (Во всяком случае, я надеюсь тебя здесь найти 🥹)
Меня зовут Екатерина, мне 24 года, я из Москвы, родилась и по сей день живу здесь.
В силу определенных обстоятельств, я, к сожалению, потеряла всех друзей и подруг, которые у меня были с подросткового возраста, случилось это пару лет назад (если интересно, подробнее расскажу в личку, а если нет- начнем все с чистого листа). Надеюсь, что здесь у меня получится обрести новых знакомых и подруг.☺️
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей
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