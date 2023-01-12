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Москва
Профиль пользователя Reishu

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О себе

Сюжетные синглы, LoL, аниме, манга, ранобэ, фантастика, фэнтези, сериалы, металл, рок, альтернатива, вкусно поесть

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Рязань → пообщаться

Поиграть в LoL и поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя mr_evilhat

Москва → пообщаться

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Откликнулось 37 участников

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Живите долго и процветайте 🖖🏻

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Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

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