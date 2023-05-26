Москва
Профиль пользователя Regul
О себе
Думаю, всё интересующее можно узнать при личной беседе или в переписке. 😌
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро
События пользователя
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